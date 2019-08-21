МИД России назначил нового генконсула в Гонконге

Министерство иностранных дел (МИД) России назначило Игоря Сагитова новым генконсулом в Гонконге. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

Сагитов родился в 1964 году, а в 1986 году окончил МГИМО МИД СССР, владеет английским и корейским языками и имеет дипломатический ранг второго класса, который ему присвоили в 2014 году.

С 2011 по 2015 год он занимал должность советника-посланника посольства России в Китае, а впоследствии стал директором Первого департамента Азии.

С июня в Гонконге проходят акции протеста против поправок в закон об экстрадиции, позволяющих выдавать подозреваемых материковому Китаю. Численность акции, прошедшей 16 июня, составила 2 млн человек.