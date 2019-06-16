МИД посоветовал избегать мест скопления людей в Гонконге из-за протестов

МИД России рекомендовал избегать мест массового скопления людей в Гонконге из-за акции протеста. Об этом сообщается в аккаунте Департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) министерства.

«В Гонконге проходит очередная многотысячная акция протеста против рассмотрения поправки к закону об экстрадиции. Рекомендуется избегать мест массового скопления людей», — говорится в сообщении.

С начала июня в Гонконге проходят массовые акции протеста против законопроекта об экстрадиции в Китай. По данным полиции, 9 июня в шествии приняли участие 240 тыс. человек. При этом организаторы оценили количество участников в миллион граждан.

Законопроект предполагает, что власти Гонконга смогут выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и материковому Китаю. Его противники полагают, что он повлияет на борющихся за права человека активистов и тех, чья деятельность «не нравится» Пекину. Сторонники проекта заявляют, что он поможет бороться с транснациональной преступностью.