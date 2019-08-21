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Baidu $145 (+29,78%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
Target $99 (+14,37%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
QIWI ₽1 796,79 (+22,73%) прогноз Sova capital к 13.05.20
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Политика ,  
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На Украине отреагировали на пост Макрона о «глубоко европейской» России

Ряд украинских политиков выразили разочарование в связи с тем, что президент Франции Эмманюэль Макрон по итогам переговоров с Владимиром Путиным в своем Facebook опубликовал на русском языке запись, посвященную потенциалу франко-российских отношений.

Так, в частности бывший спикер Верховной рады Украины и депутат нового созыва от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко в своем Facebook сообщила, что европейские лидеры «мимикрируют под Путина». Она считает, что мир «не будет воевать» за Украину, а также предположила, что с России могут снять санкции уже в 2020 году.

По мнению бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко, Киеву невыгодна позиция Макрона. Дипломат отметил, что не добавляет оптимизма и факт обсуждения лидеров России и Франции без участия представителей Украины. «К сожалению, здесь нам не приходится рассчитывать, что что-то высокое и великое упадет на голову. За свое счастье надо бороться», — заявил Огрызко в интервью порталу «Обозреватель».

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В свою очередь, депутат Рады Владимир Арьев считает, что текущая европейская политика приведет к созданию «России от Владивостока до Лиссабона». «Вирус не станет здоровым», — отметил Арьев.

Переговоры Владимира Путина и Эмманюэля Макрона состоялись 19 августа в официальной летней резиденции французского лидера — замке Форт Брегансон, расположенной на Лазурном Берегу, недалеко от Тулона. Стороны обсудили, в частности, ситуацию в Сирии, Ливане, иранскую ядерную сделку, встречу в «нормандском формате», а также пожары в Сибири. В общей сложности. переговоры продолжались более трех часов.

По итогам встречи Макрон сообщил в своем Facebook, что между обеими странами наблюдается прогресс как по политическим, так и по экономическим вопросам.

Теги: Франция, Россия и Украина, Эмманюэль Макрон, Владимир Путин
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