Аварийно севший в Подмосковье Аirbus A321 приподняли с грунта

Специалисты приподняли от грунта фюзеляж самолета A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», аварийно приземлившегося на кукурузное поле в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в оперативном штабе по ликвидации последствий авиаинцидента.

«Фюзеляж самолета приподняли с грунта с использованием пневмоподушек. На месте продолжается подготовка к транспортировке самолета с поля», — сказал собеседник агентства.

Он также добавил, что на месте продолжает работать комиссия Межгосударственного авиационного комитета, а также представители компании Airbus. Демонтированный во вторник двигатель был отправлен на хранение в город Видное, где специалисты откачали около 2 т. топлива. Кроме прочего, накануне полностью были демонтированы пассажирские кресла и внутренняя обшивка самолета.

Летевший в Симферополь Airbus 321 совершил вынужденную посадку утром 15 августа после взлета из аэропорта Жуковский из-за столкновения со стаей птиц. Командир экипажа Дамир Юсупов принял решение о посадке лайнера на кукурузное поле. Погибших нет, некоторые из пассажиров и второй пилот получили травмы.



Президент Владимир Путин присвоил командиру воздушного судна и второму пилоту звание Героя России, а остальных членов экипажа, руководивших эвакуацией, наградят орденами Мужества.