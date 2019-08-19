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AbbVie $77 (+18,21%) прогноз CFRA к 24.07.20
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Посадка А321 в поле ,  
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«Уральские авиалинии» начали выплаты пассажирам севшего в поле A321

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выплаты компенсаций пассажирам авиалайнера A321, совершившего 15 августа жесткую посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский. Об этом сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

«Уральские авиалинии» начали выплату компенсаций пассажирам вынужденно севшего в Подмосковье самолета Airbus А321. Напоминаем, что всем пассажирам гарантирована денежная выплата в размере 100 тыс. руб.», — сообщили в компании.

В «Уральских авиалиниях» сообщили, что в течение двух недель будут выплачены все средства. Сбор заявлений на компенсации все еще продолжается.

Ранее стало известно, что по решению авиакомпании и страховщиков всем пассажирам выплатят по 100 тыс. руб. компенсации. Кроме того, отдельно будут выплачены страховые средства пострадавшим при жесткой посадке.

Лайнер А321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в кукурузном поле в подмосковном Жуковском 15 августа при выполнении рейса Москва — Симферополь. При этом пострадали 76 человек.

Основной версией произошедшего остается отказ двигателей при попадании в них птиц. К изучению инцидента подключились специалисты Airbus и французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Сам лайнер сейчас разбирают, после чего доставят в Летно-исследовательский институт им. Громова.

Фотогалерея 
Посадка в поле пассажирского самолета А321. Фоторепортаж

Теги: «Уральские авиалинии», компенсации, Посадка A321 в поле
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