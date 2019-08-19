«Уральские авиалинии» начали выплаты пассажирам севшего в поле A321

Авиакомпания «Уральские авиалинии» начала выплаты компенсаций пассажирам авиалайнера A321, совершившего 15 августа жесткую посадку в поле рядом с аэропортом Жуковский. Об этом сообщили РБК в пресс-службе перевозчика.

«Уральские авиалинии» начали выплату компенсаций пассажирам вынужденно севшего в Подмосковье самолета Airbus А321. Напоминаем, что всем пассажирам гарантирована денежная выплата в размере 100 тыс. руб.», — сообщили в компании.

В «Уральских авиалиниях» сообщили, что в течение двух недель будут выплачены все средства. Сбор заявлений на компенсации все еще продолжается.

Ранее стало известно, что по решению авиакомпании и страховщиков всем пассажирам выплатят по 100 тыс. руб. компенсации. Кроме того, отдельно будут выплачены страховые средства пострадавшим при жесткой посадке.

Лайнер А321 «Уральских авиалиний» совершил жесткую посадку в кукурузном поле в подмосковном Жуковском 15 августа при выполнении рейса Москва — Симферополь. При этом пострадали 76 человек.