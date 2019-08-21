Гуаидо выступил против присутствия военных кораблей России в Венесуэле

Глава Национальной ассамблеи Венесуэлы Хуан Гуаидо выступил против возможного нахождения российских военных кораблей в водах Венесуэлы. Об этом он заявил в эфире радиостанции Union Radio.

«Мы не одобряли нахождение российских военных кораблей на территории страны, так как это было бы серьезным нарушением суверенитета страны», — сказал оппозиционер.

Гуаидо также считает, что власти Венесуэлы, приглашая на территорию страны иностранные военные корабли, таким образом демонстрируют, что действующее правительство пользуется международной поддержкой.

15 августа между министром обороны России Сергеем Шойгу и генерал-аншефом Владимиром Падрино Лопесом в ходе его визита в Москвы было подписано соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств.

В июне текущего года российский президент Владимир Путин опроверг причастность России к событиям в Венесуэле. Он подтвердил, что Россия продавала оружие Венесуэле еще при президенте Уго Чавесе, а в контрактах были прописаны условия обслуживания военной техники и обучения местных специалистов.

Политическая обстановка в Венесуэле обострилась в середине января, после того как лидер оппозиции Хуан Гуаидо провозгласил себя президентом. Ряд западных стран, в том числе США, признали его новым легитимным главой страны. Действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро поддержали Россия, Турция, Куба и Китай. Он обвинил оппозицию в попытке совершить государственный переворот, а Вашингтон — в попытке разделить Венесуэлу и разрушить демократию в стране.