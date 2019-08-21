СМИ узнали об одобрении госдепом поставок истребителей F-16 для Тайваня

Соединенные Штаты одобрили возможную поставку истребителей F-16 для Тайваня на общую сумму в размере $8 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Агентство обороны сотрудничества в области безопасности (DSCA), находящееся в ведении Государственного департамента США.

По данным агентства, рассматриваемая продажа коснется 66 самолетов, 75 двигателей General Electric, а также других систем. В DSCA пояснили, что данная сделка будет отвечать национальным и экономическим и интересам безопасности США, а также обеспечит обороноспособность Тайваня.

О планируемой сделке между США и Тайванем в марте текущего года сообщали источники агентства Bloomberg. Тогда отмечалось, что на совершение данной сделки администрация президента США Дональда Трампа дала «молчаливое согласие». Запрос последовал после того, как США отклонили предыдущий запрос Тайваня на более современный F-35 от Lockheed.

В 2011 году американские власти отказали в аналогичной просьбе тайваньцев из-за опасения недовольства со стороны Китая. В частности, тогдашний президент США Барак Обама отклонила просьбу Тайваня продать американские истребители из-за опасения, что Китай может оказать противодействие. Однако, как утверждали источники Bloomberg, Дональд Трамп выбрал более агрессивный подход к этой сделке в то время, когда его администрация ведет тяжелые переговоры с Пекином относительно торговой войны.