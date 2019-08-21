СМИ узнали об одобрении госдепом поставок истребителей F-16 для Тайваня

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,57 -0,33 EUR Бирж. 73,87 -0,22 Brent 59,47 +0,22% USD Нал. 67,05 64,83 EUR Нал. 74,39 72,08 USD ЦБ 66,78 +0,18 EUR ЦБ 73,98 +0,03 EUR/USD 1,1098 +0,0019 BTC/USD Бирж. 10 810,00 -136,00 IMOEX 2 672,84 +0,93% RTSI 1 264,59 +1,37% DJIA 25 967,39 -0,64% Nasdaq 7 948,56 -0,68%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Норникель ₽17 918 (+18,27%) прогноз Sberbank Investment Research к 01.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,16%) прогноз FxPro к 10.09.19
Baidu $145 (+40,02%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
Target $99 (+15,87%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
QIWI ₽1 796,79 (+22,73%) прогноз Sova capital к 13.05.20
Норникель ₽17 918 (+18,27%) прогноз Sberbank Investment Research к 01.08.20
Доллар/Рубль ₽70 (+5,16%) прогноз FxPro к 10.09.19
Baidu $145 (+40,02%) прогноз Barclays Capital к 20.08.20
Target $99 (+15,87%) прогноз Deutsche Bank к 05.08.20
QIWI ₽1 796,79 (+22,73%) прогноз Sova capital к 13.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 66,78 (+0,18) Quote, 20 авг, 12:30
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 73,98 (+0,03) Quote, 20 авг, 12:30
Съемки четвертой части фильма «Матрица» начнутся в 2020 году Общество, 01:04 СМИ узнали об одобрении госдепом поставок истребителей F-16 для Тайваня Политика, 00:47 Президент Румынии выступил за увеличение военного присутствия США Политика, 00:44 В Приморье умерла певица Олеся Яковлева Общество, 00:07 Учителя назвали главные проблемы с новыми технологиями в образовании Общество, 00:01 Mastercard запланировала запуск переводов по номеру телефона за границу Финансы, 00:00 Медведев и Хачанов в теннисной элите. Чего ждать от них дальше Спорт, 00:00 В театре назвали причину смерти актрисы Александры Назаровой Общество, 20 авг, 23:53 Адвокат допустил прекращение уголовных дел против сестер Хачатурян Общество, 20 авг, 23:37 Стали известны название и дата выхода нового фильма о Джеймсе Бонде Общество, 20 авг, 23:35 Трамп оценил перспективы Салливана в качестве посла России Политика, 20 авг, 23:23 Трамп заявил о переигранном Путиным Обаме Политика, 20 авг, 23:15 Помпео заявил о возрождении «Исламского государства» в отдельных регионах Политика, 20 авг, 22:58 Премьера Италии отправили в отставку Политика, 20 авг, 22:34
Политика ,  
0 
СМИ узнали об одобрении госдепом поставок истребителей F-16 для Тайваня

Соединенные Штаты одобрили возможную поставку истребителей F-16 для Тайваня на общую сумму в размере $8 млрд. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Агентство обороны сотрудничества в области безопасности (DSCA), находящееся в ведении Государственного департамента США.

По данным агентства, рассматриваемая продажа коснется 66 самолетов, 75 двигателей General Electric, а также других систем. В DSCA пояснили, что данная сделка будет отвечать национальным и экономическим и интересам безопасности США, а также обеспечит обороноспособность Тайваня.

Политика
В Китае пообещали военный ответ на попытки отделить Тайвань

О планируемой сделке между США и Тайванем в марте текущего года сообщали источники агентства Bloomberg. Тогда отмечалось, что на совершение данной сделки администрация президента США Дональда Трампа дала «молчаливое согласие». Запрос последовал после того, как США отклонили предыдущий запрос Тайваня на более современный F-35 от Lockheed.

В 2011 году американские власти отказали в аналогичной просьбе тайваньцев из-за опасения недовольства со стороны Китая. В частности, тогдашний президент США Барак Обама отклонила просьбу Тайваня продать американские истребители из-за опасения, что Китай может оказать противодействие. Однако, как утверждали источники Bloomberg, Дональд Трамп выбрал более агрессивный подход к этой сделке в то время, когда его администрация ведет тяжелые переговоры с Пекином относительно торговой войны.

В июле этого года США одобрили продажу ракетных комплексов и танков Тайваню на общую сумму в $2,2 млрд. Впоследствии из-за этого решения Китай  пригрозил причастным к продаже вооружений Тайваню американским компаниям введением санкций. В частности, официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан заявлял, что поставка США оружия Тайваню является серьезным нарушением норм международного права, а также подрывает суверенитет и национальную безопасность Китая.

Тайвань отделился от Китая во время гражданской войны в регионе в 1949 году. Пекин считает остров китайской территорией, США признают статус Тайваня «неурегулированным».

Теги: Тайвань, истребители F-16, Госдеп США
Материалы по теме
Bloomberg сообщил о возможной продаже США Тайваню 60 истребителей F-16
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter