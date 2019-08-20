В Петербурге в кинотеатре «Аврора» произошел пожар

В Санкт-Петербурге на Невском проспекте загорелся кинотеатр «Аврора», из здания вывели посетителей. Об этом сообщили РБК в региональном управлении МЧС.

«В здании кинотеатра «Аврора» горят перекрытия на втором этаже. Горение происходит в «Арт-Галерее». Из здания вывели десять человек», — сообщил РБК начальник пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Андрей Литовка.

Кинотеатр расположен по адресу: Невский проспект, 60.

Дом, в котором расположен кинотеатр, был построен в начале XX века и является выявленным объектом культурного наследия. Сам кинотеатр был основан в 1913 году и, таким образом, является одним из старейших в Санкт-Петербурге. Название «Аврора» он получил в 1932 году. В нем действуют два зала, на 623 и 100 мест.