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Общество ,  
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Женщина и трое детей погибли из-за пожара в Иркутской области

В поселке Мишелевка Усольского района Иркутской области загорелся жилой дом. Погибли 41-летняя женщина, ее дочь и двое внуков: полуторагодовалый мальчик и трехлетняя девочка, сообщается на сайте главка МЧС по области.

Сообщение о ЧП поступило в 12:40 по местному времени (07:40 мск) 18 августа, однако областной главк МЧС опубликовал информацию только в понедельник. Пожар произошел из-за нарушений при монтаже и использовании электрических приборов. Женщина, по данным МЧС, находилась в состоянии алкогольного опьянения и не смогла вместе с детьми покинуть дом.

В тушении пожара участвовали девять человек и три единицы техники, а также газодымозащитники. К прибытию первого подразделения из окон дома уже шел густой дым. В результате пожар повредил все 45 кв. м жилья, ликвидировать его удалось к 13:23 по местному времени.

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Жертвами пожара в частном доме в Жуковском стали пять человек

В подмосковном Жуковском 15 июля в результате пожара в жилом доме погибли пять человек, включая троих детей. Еще двое пострадали. Причины произошедшего тогда не сообщались.

Теги: Иркутская область, пожар, дети
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