Власти Архангельской области решили закупить 1,2 тыс. противогазов

Власти Архангельской области планируют закупить 1,2 тыс. фильтрующих противогазов. Информация о заявке опубликована на портале госзакупок.

Заявка была размещена неделей ранее, 13 августа. Начальная (максимальная) стоимость контракта составляет 4,6 млн руб., цена одного противогаза — 3,8 тыс. руб. Заказчиком выступает областной Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты.

8 августа в результате взрыва на военном полигоне в Архангельской области погибли пять человек. Как сообщал «Росатом», инцидент произошел во время работ с жидкостной реактивной двигательной установкой с изотопным источником питания. The New York Times связывала инцидент с испытанием представленной в 2018 году президентом Владимиром Путиным ракеты «Буревестник» c ядерной энергетической установкой.

В день происшествия Росгидромет зафиксировал в Северодвинске кратковременное повышение радиационного фона. Позднее скачок радиации связали с прохождением облака радиоактивных инертных газов.