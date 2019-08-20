Дамаск заявил о продвижении сирийской армии к Хан-Шейхуну

Президент Сирии Башар Асад заявил, что сирийские войска приближаются к городу Хан-Шейхуну на юге Идлиба. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу организации «Боевое братство». Первый зампредседателя этой организации Дмитрий Саблин сейчас находится в Сирии на переговорах с Асадом.

«Сирийская армия продвигается к городу Хан-Шейхуну, в непосредственной близости от него находятся сирийские войска, боевики бегут в сторону Турции», — цитирует Асада организация. Глава Сирии также добавил, что это «очень позитивное развитие ситуации».

Накануне МИД Сирии заявило, что турецкие военные машины с оружием и боевиками пересекли границу и въехали в город Саракиб в провинции Идлиб. По данным ведомства, оружие предназначалось для оказания помощи боевикам группировки «Джабхат ан-Нусра» (организация запрещена в России).

По данным местных СМИ, в город Хан-Шейхуне после сражения с боевиками «Джабхат ан-Нусры» вошли сирийские войска. В ходе военной операции «многие террористы были убиты или ранены», другие спасались бегством.