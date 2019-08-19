ФОМС в 2020 году выделит 120 млрд руб. на медпомощь онкобольным

ФОМС в 2020 году выделит 120 млрд руб. на медпомощь онкобольным

Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) выделит дополнительно 120 млрд руб. на финансирование медицинской помощи онкобольным. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу фонда.

Средства планируют выделить в 2020 году. В 2021 году ФОМС потратит еще 140 млрд из федерального бюджета на аналогичные цели.

«Это обеспечит доступность пациентов к химиотерапии, лучевой терапии, а также к получению высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе протонной терапии», — сказали в пресс-службе.

В конце мая источники сообщили РБК, что Минтруд предложил предоставить ФОМС, Пенсионному фонду (ПФР) и Фонду социального страхования (ФСС) статус публично-правовых компаний. Собеседники РБК отметили, что это в будущем даст возможность объединить фонды.