СК попросил арестовать выстрелившего в голову женщине с ребенком в Москве

Следователи ходатайствуют об аресте мужчины, который выстрелил в голову женщине из пневматического пистолета в Новой Москве. Об этом сообщается на сайте главного следственного управления СКР по Москве.

По данным следствия, инцидент произошел 16 августа. В управлении сообщили, что женщина гуляла с ребенком и сделала мужчине замечание, так как он конфликтовал с другими жильцами дома и был в состоянии алкогольного опьянения.

После этого он последовал за ней в подъезд и выстрелил из пневматического пистолета. Женщину госпитализировали. Против стрелявшего возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30 УК РФ (покушение на убийство).

В конце июля мужчина убил женщину на детской площадке в подмосковном городе Раменское. Когда она сидела на скамейке рядом с играющими детьми, он подбежал к ней и нанес несколько ударов ножом. Впоследствии его задержали. На него завели уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Мужчина признал свою вину и отметил, что причиной совершения преступления стала ревность.