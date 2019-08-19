Трое мирных жителей погибли при обстреле турецкого конвоя в Сирии

Трое мирных жителей погибли во время обстрела турецкого военного конвоя сирийскими ВВС. Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Минобороны Турции.

Еще 12 гражданских получили ранения. Обстрел произошел в провинции Идлиб. Минобороны Турции осудило произошедшее, заявив, что обстрел в зоне деэскалации противоречит договоренностям с Россией.

В ведомстве рассказали, что направили военный конвой в наблюдательный пункт по согласованию с российской стороной. Представитель Минобороны добавил, что целью конвоя было обеспечение безопасности, охрана дорог, а также предотвращение гибели мирных жителей.

Ранее агентство SANA со ссылкой на представителя МИД Сирии сообщило, что турецкие военные на машинах с боеприпасами пересекли сирийскую границу и въехали в Саракиб в Идлибе. Дипломаты назвали действия турецкой стороны нарушением суверенитета Сирии.