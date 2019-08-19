Рогозин ответил на шутку о дыре в ракете «Союз»

Рогозин ответил на шутку о дыре в ракете «Союз»

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отреагировал в Twitter на шутку подписчика о ракете «Союз».

Рогозин разместил в социальной сети видео транспортировки РКН «Союз-2.1.а» на стартовый комплекс в Байконуре. В комментариях к посту один из пользователей поинтересовался, просверлили ли уже в ракете «дырочку».

«Так ты через нее и говоришь», — ответил глава «Роскосмоса».

В августе 2018 года Рогозин сообщил об утечке воздуха на пристыкованном к Международной космической станции (МКС) российском космическом корабле «Союз МС-09». Причиной разгерметизации стало лишнее отверстие, просверленное еще на земле во внутреннем корпусе корабля. Утечку удалось ликвидировать с помощью эпоксидной смолы, ремонт выполнил командир «Союза» Сергей Прокофьев. Расследование инцидента продолжает «Роскосмос».