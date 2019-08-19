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OBUV ₽103 (+81,02%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
AbbVie $77 (+16,95%) прогноз CFRA к 24.07.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
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Сбербанк снизил ставку по ипотеке для военнослужащих

Сбербанк снизил ставки по ипотеке для военнослужащих на 0,3%. Таким образом ставки снизились до 9,2% годовых, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Получать ипотеку по этой программе могут военнослужащие, которые имеют право на получение целевого жилищного займа на основании федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» от 2004 года. В банке отметили, что ранее снизили ставки по ипотеке на 0,7% в основной линейке продуктов кредитования. Например, ипотечная ставка на приобретение новостройки составляет от 7,6%, а на квартиру на вторичном рынке — от 9,1%.

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С 12 августа Сбербанк также снизил на 1% ставки по ипотеке для семей с двумя и более детьми. Теперь они составляют от 5% годовых. При этом программа ипотеки с господдержкой действует при покупке жилья на первичном рынке на стадии строительства и в уже построенных домах.

В конце июля сенаторы Людмила Бокова, Андрей Клишас, Александр Ракитин и депутат Госдумы Андрей Красов при участии Минобороны подготовили законопроект, позволяющий военному ведомству единовременно погашать ипотечные кредиты семей погибших военных.

Погашать ипотеку предлагается одним платежом — на счет должника в размере его задолженности по кредиту. Ожидается, что это поможет сэкономить бюджетные средства на оплату процентов по ипотеке. Сейчас по закону Минобороны выплачивает ипотеку семьям погибших военных до даты полного исполнения обязательств по кредиту.

Теги: Ипотека, военнослужащие, Сбербанк
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