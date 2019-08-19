Сбербанк снизил ставку по ипотеке для военнослужащих

Сбербанк снизил ставки по ипотеке для военнослужащих на 0,3%. Таким образом ставки снизились до 9,2% годовых, говорится в сообщении банка, поступившем в РБК.

Получать ипотеку по этой программе могут военнослужащие, которые имеют право на получение целевого жилищного займа на основании федерального закона «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих» от 2004 года. В банке отметили, что ранее снизили ставки по ипотеке на 0,7% в основной линейке продуктов кредитования. Например, ипотечная ставка на приобретение новостройки составляет от 7,6%, а на квартиру на вторичном рынке — от 9,1%.

С 12 августа Сбербанк также снизил на 1% ставки по ипотеке для семей с двумя и более детьми. Теперь они составляют от 5% годовых. При этом программа ипотеки с господдержкой действует при покупке жилья на первичном рынке на стадии строительства и в уже построенных домах.

В конце июля сенаторы Людмила Бокова, Андрей Клишас, Александр Ракитин и депутат Госдумы Андрей Красов при участии Минобороны подготовили законопроект, позволяющий военному ведомству единовременно погашать ипотечные кредиты семей погибших военных.