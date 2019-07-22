Минобороны сможет единовременно выплачивать ипотеку за погибших военных

Сенаторы Людмила Бокова, Андрей Клишас, Александр Ракитин и депутат Госдумы Андрей Красов при участии Минобороны подготовили законопроект, позволяющий военному ведомству единовременно погашать ипотечные кредиты семей погибших военных. Текст законопроекта есть у РБК.

Погашать ипотеку предлагается одним платежом — на счет должника в размере его задолженности по кредиту. Благодаря этому удастся сэкономить бюджетные средства и оперативно решить вопрос обеспечения жильем семей погибших военных, считает автор инициативы Людмила Бокова. Жилье перестанет находиться в залоге у кредитора, и это снимет ограничения на пользование и распоряжение имуществом для семей. «Если ипотека будет погашена — то они вступят в права наследования, причем мы рассчитываем, что ее погашение должно произойти до срока вступления в наследование», — пояснила РБК Бокова.

Сейчас, по закону «О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих», Минобороны выплачивает ипотеку семьям погибших военных до даты полного исполнения обязательств по кредиту. Объем выплат при этом превышает в 2-3 раза сумму начальной задолженности, говорится в пояснительной записке. В прошлом году для погашения задолженности по 103-м таким кредитам было направлено 26,8 млн. руб, из них на погашение основного долга ушло всего 9,4 млн. руб. Оставшуюся сумму составили проценты и дополнительные платежи, рассказала РБК автор инициативы.

В конце мая Минобороны внесло в Госдуму другой законопроект, предлагающий льготы семьям погибших военнослужащих. По документу, они освобождаются от взносов за капитальный ремонт квартир. Льготы предлагалось предоставить и семьям контрактников, отслуживших двадцать и более лет, но скончавшихся уже на пенсии.