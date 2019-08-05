Сбербанк опустил ставки по ипотеке ниже 10%

Сбербанк стал одним из последних крупнейших банков, который пошел на снижение ставок по жилищным кредитам. Он снижает базовую ставку на 0,5 п.п., готовое жилье при соблюдении ряда условий будет выдаваться под 9,1%

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Сбербанк поддержал тренд по снижению ставок по ипотеке, который начался на фоне двух снижений ключевой ставки Центральным банком: он снизил базовую ставку на готовое жилье и строящееся жилье на 0,5 п.п., говорится в сообщении пресс-службы банка, поступившем в РБК. Сейчас ставка по кредитам на эти типы жилья начинается с 10,1 и 10.2% соответственно.

На те же 0,5 п.п. снижается стоимость кредита на загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машиноместа. На столько же опустятся ставки для нецелевого кредита под залог недвижимости и рефинансирования кредитов других банков.

Одновременно Сбербанк увеличил дисконт для участников зарплатного проекта с 0,3 п.п. до 0,5 п.п. Скидку можно получить на все вышеперечисленные типы кредитов за исключением рефинансирования. В итоге для зарплатных клиентов банка (при участии в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик») минимальная ставка на приобретение готового жилья может составить 9,1%. Стоимость кредита при покупке квартиры в новостройке по льготной программе и при условии участия в зарплатном проекте Сбербанка будет начинаться от 7,6%.

Ставки на ипотечные кредиты росли с конца 2018 года и дошли до 10,56% в апреле. Однако летом ЦБ дважды снизил ключевую ставку — 17 июня и 26 июля — с 7,75% до 7,25% и не исключил возможности дальнейшего снижения. После этого банки начали снижать и ипотечные ставки, благодаря чему средняя стоимость жилищных кредитов в июне опустилось до 10,28% (но 0,25% с мая).

Сбербанк присоединяется к тренду и опускает ставки ниже 10% одним из последних из топ-10 по объемам выдачи, свидетельствуют данные Frank RG. Лидер рынка последний раз снижал ставки по ипотеке в мае. Первым на снижение пошел банк «Дом.РФ»: 10 июля он опустил базовую ставку на первичном рынке с 10,75 до 9,7%, на вторичном — с 10,9 до 9,8%. Затем ставки снизили Альфа-банк, «Открытие», Райффайзенбанк, ВТБ, Россельхозбанк, Росбанк и др.