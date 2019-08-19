Опубликовано видео ДТП с автобусом в Перми

В интернете появилось видео ДТП с маршрутным автобусом № 53 в Перми, въехавшим в бетонную стену. Ролик был снят установленной на здании придорожного автомобиля камерой, первым его опубликовало издание «Коммерсантъ — Прикамье».

Видео: Vyacheslav Sukhanov / YouTube

В ролике видно, как за несколько секунд до столкновения на встречную полосу выезжает белое такси. Водитель автобуса резко съезжает на обочину и врезается в бетонную стену. Позже такси возвращается на место аварии, водитель направляется к автобусу.

Следствие не рассматривает версию о причастности водителя такси к ДТП, сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по Пермскому краю. Водитель называется очевидцем аварии, видевшим обстоятельства аварии. «Кроме этого водитель данного транспортного средства, увидев ДТП, развернулся и один из первых оказывал помощь пострадавшим», — говорится в заявлении для СМИ.

17 августа в Орджоникидзевском районе Перми, на улице Новогайвинской, маршрутный автобус № 53 с 59 пассажирами врезался в стену. Как сообщили РБК в городской администрации, причиной аварии стала техническая неисправность.В результате ДТП погиб один человек, 34 пострадавших были госпитализированы.