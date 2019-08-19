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OBUV ₽103 (+82,14%) прогноз Ренессанс Капитал к 08.04.20
AbbVie $77 (+18,21%) прогноз CFRA к 24.07.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
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Госдума отложила обсуждение работы новостных агрегаторов до октября

Депутаты Госдумы изучат механизмы работы новостных агрегаторов, обсудят их со СМИ и экспертами и вернутся к рассмотрению этого вопроса в октябре. Об этом говорится в сообщении на сайте нижней палаты парламента.

В Госдуме заинтересовались принципами работы новостных агрегаторов после того, как в топе соответствующих систем, включая «Яндекс.Новости», появились сообщения о предложении депутатов запретить эксплуатацию старых автомобилей. Автор инициативы Альфия Когогина предложила запретить эксплуатацию автомобилей, «достигших предельного срока эксплуатации». Позднее в Госдуме объяснили, что речь идет о коммерческом авто, а не о личном автотранспорте, однако новость, названная депутатами фейковой, целый день оставалась в топе «Яндекса».

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«Яндекс» счел слухами сообщения о закрытии сервиса «Яндекс.Новости»

Ранее планировалось, что Совет Госдумы обсудит проблему продвижения «Яндексом» фейковых новостей 19 августа.

В поступившем в РБК заявлении «Яндекса» сообщалось, что компания не будет редактировать новости и править заголовки в своем новостном агрегаторе. В таком случае «Яндекс.Новости» перестанет быть новостным агрегатором, говорится в документе. В компании считают текущее законодательство достаточным для регулирования новостных агрегаторов, там также отметили, что «Яндекс.Новости» — это канал для доставки пользователям новостей других СМИ.

Теги: Яндекс, новостные агрегаторы, Госдума
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