Власти Ульяновской области решили помочь с похоронами погибшей семьи

Власти Ульяновской области помогут в организации похорон семьи, членов которой, по одной из версий следствия, убил их 16-летний родственник. Об этом сообщил заместитель главы региона Сергей Люльков, передает ТАСС.

«В организации похорон будет оказана помощь. Есть четкое понимание, что мы окажем эту помощь», — заявил Люльков.

Он добавил, что пока не ясно, где похоронят подозреваемого в преступлении юношу. По информации заместителя главы региона, отец подростка живет в другом районе и сейчас находится в шоковом состоянии.

Утром 18 августа в селе Патрикеево Ульяновской области нашли тела шести человек, которые были членами одной семьи. Предположительно, 16-летний подросток убил свою мать, а также четырехлетних брата и сестру, бабушку и деда, после чего покончил с собой. Его тело нашли возле вышки сотовой связи неподалеку от села. В предсмертной записке подросток сообщил, что планирует покончить с собой и переживает, что родные будут его оплакивать. По словам представителя прокуратуры, подросток решил забрать семью с собой, чтобы у нее не было негативных эмоций. В ведомстве подозревают, что юноша страдал шизофренией. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства семьи.