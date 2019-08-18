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СК возбудил дело после убийства семьи в Ульяновской области

По факту убийства шести человек в Ульяновской области возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Тела мужчины, двух женщин и двух детей четырех лет нашли утром 18 августа в селе Патрикеево. Позднее возле вышки сотовой связи неподалеку от села нашли тело 16-летнего подростка, который был родственником погибших.

Общество
СМИ сообщили об убийстве подростком семьи из пяти человек под Ульяновском

По одной из версий следствия, молодой человек убил членов своей семьи, после чего покончил с собой, сообщают в СК. 

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего. Порокуратура Ульяновской области также начала проверку.

Теги: Ульяновская область, уголовное дело, Убийство
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