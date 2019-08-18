СК возбудил дело после убийства семьи в Ульяновской области

СК возбудил дело после убийства семьи в Ульяновской области

По факту убийства шести человек в Ульяновской области возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета.

Тела мужчины, двух женщин и двух детей четырех лет нашли утром 18 августа в селе Патрикеево. Позднее возле вышки сотовой связи неподалеку от села нашли тело 16-летнего подростка, который был родственником погибших.

По одной из версий следствия, молодой человек убил членов своей семьи, после чего покончил с собой, сообщают в СК.

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают обстоятельства произошедшего. Порокуратура Ульяновской области также начала проверку.