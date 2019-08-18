СК опубликовал видео с места убийства семьи под Ульяновском

Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видеозапись с места убийства семьи из шести человек в селе Патрикеево Ульяновской области.

Видео: Следственный комитет России

На кадрах — дом, в котором жила семья из шести человек. Утром 18 августа там нашли тела мужчины, двух женщин и двух детей, которым было по четыре года. Позднее возле вышки сотовой связи неподалеку от села обнаружили тело 16-летнего подростка, который был родственником погибших.

Согласно одной из версий, молодой человек убил членов своей семьи, после чего покончил с собой. По факту случившегося открыто уголовное дело.

Следователи, как видно на опубликованной записи, осматривают дом, изучают вещи и стены при помощи ультрафиолета, делают записи.