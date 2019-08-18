Прокуратура начала поиск главы убитой в Ульяновской области семьи

Глава семьи, в убийстве которой подозревают 16-летнего юношу, отсутствовал дома в момент преступления, сообщили в прокуратуре Ульяновской области, передает «Российская газета».

Местонахождение мужчины сейчас устанавливается. В ведомстве полагают, что он вахтовик и поэтому не находился дома в момент преступления. На данный момент неизвестно, был ли мужчина родным отцом всех детей или только младших, отметили в прокуратуре.

Утром 18 августа в селе Патрикеево Ульяновской области обнаружили тела шести человек. Все они были членами одной семьи. Согласно одной из версий следствия, 16-летний подросток убил свою мать, а также четырехлетних брата и сестру, деда и бабушку, после чего совершил самоубийство. Его тело обнаружили возле вышки сотовой связи неподалеку от села. Юноша оставил предсмертную записку, в которой написал, что планирует покончить с собой и переживает, что родственники будут его оплакивать. По словам представителя прокуратуры, подросток решил забрать с собой родных, чтобы у них не было негативных эмоций. Следственный комитет ведет расследование преступления.