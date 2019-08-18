Продюсер «Ласкового мая» попросил Зеленского разрешить ему въезд в страну

Продюсер музыкальной группы «Ласковый май» Андрей Разин обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой разрешить ему въезд в страну. Об этом Разин написал в своем аккаунте в Instagram.

https://www.instagram.com/p/B1RkchthuGS/

Продюсер сообщил, что хочет навестить Нину Крисо — солистку советской и украинской музыкальной группы «Фристайл». Как утверждает Разин, он не может попасть в страну из-за решения экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Володя, она лежит в коме, но она все слышит, она все чувствует. Поэтому я должен обязательно приехать и проведать Нину. Пожалуйста, умоляю тебя, помоги мне приехать в Полтаву», — написал Разин.