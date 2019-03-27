Продюсер «Ласкового мая» пожаловался в Следственный комитет на Шнурова

Продюсер Андрей Разин пожаловался в Следственный комитет (СК) на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Об этом Разин заявил РБК.

«Данный гражданин [Сергей Шнуров] совершил уголовное деяние в виде хулиганства, оскорбления и унижения людей», — сказал Разин, пояснив, что преступление было совершено «в отношении Москвы и москвичей, огромного количества людей».

Разин также отметил, что несколько раз «призывал правительство Москвы прореагировать, просил, звонил», однако реакции не было. Теперь Разин попросил главу СК Александра Бастрыкина взять под личный контроль его обращение.

Ранее адвокат лидера «Ленинграда» Константин Добрынин подал заявление в прокуратуру и Следственный комитет на Разина. Причиной стал призыв медиаменеджера к насилию над музыкантом, опубликованный в Instagram. Ведомства должны установить, есть ли в словах Разина признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК (призывы к насилию над гражданами).



Продюсера «Ласкового мая» возмутило выступление Шнурова в эфире канала «Z+», где он вместе с дизайнером Артемием Лебедевым обсуждали Москву и Санкт-Петербург. Музыкант говорил о столице с использованием нецензурной лексики. «Мне кажется, после тех слов, которые Сергей Шнуров сказал в отношении Москвы и москвичей, каждый порядочный москвич при первой же встрече набил бы ему рожу», — написал Разин.