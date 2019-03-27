Продюсер «Ласкового мая» пожаловался в Следственный комитет на Шнурова

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 64,68 0,28 EUR Бирж. 72,91 0,32 Brent 67,98 0,01% USD Нал. 65,11 64,25 EUR Нал. 73,33 72,40 USD ЦБ 64,17 -0,33 EUR ЦБ 72,58 -0,34 EUR/USD 1,1276 0,0010 BTC/USD Бирж. 4 053,90 62,20 IMOEX 2 501,31 -0,45% RTSI 1 218,34 -0,94% DJIA 25 657,73 0,55% Nasdaq 7 691,52 0,71%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+11,18%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,27%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Нижнекамскнефтехим ₽85 (+11,18%) прогноз Церих к 23.06.19 Купить
McDonald's $210 (+12,05%) прогноз Morgan Stanley к 29.11.19 Купить
Apple $197 (+3,13%) прогноз Morgan Stanley к 30.01.20 Купить
Alibaba $245 (+37,57%) прогноз BNP Paribas к 01.02.20 Купить
BlackRock $485 (+15,27%) прогноз UBS к 12.02.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 64,59 (+0,42) Quote, 12:00
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 72,72 (+0,14) Quote, 12:00
По запросам российских водителей: обзор и тест-драйв Nissan Qashqai Авто, 11:59 Суд в Литве приговорил маршала Язова к 10 годам за события 1991 года Общество, 11:57 В чемпионате России по футболу произошла шестая тренерская отставка Спорт, 11:57 8 причин начать свое дело: какой бизнес у людей, справившихся со страхом РБК и «Билайн» Бизнес, 11:51 В Москве арестовали главу разработчика суперкомпьютеров и поставщика МВД Общество, 11:49 Умер известный как магистр Йода аналитик Пентагона Эндрю Маршалл Общество, 11:44 Минтруд ответил на сообщения о продлении рабочего дня для жительниц сел Общество, 11:41 Продюсер «Ласкового мая» пожаловался в Следственный комитет на Шнурова Общество, 11:40 Как мусоросжигательные заводы влияют на экологию Партнерский материал, 11:37 Бизнес-омбудсмен прокомментировал задержание Абызова Политика, 11:31 Абызова поместили в камеру с вором-рецидивистом и обвиняемым в убийстве Общество, 11:25 Индия сбила спутник и объявила себя космической державой Политика, 11:14 Главные проблемы и тенденции ретейла в России обсудили на METRO EXPO 2019 Пресс-центр, 11:10 Потанин сообщил о планах создать криптоплатформу для торговли палладием Бизнес, 11:08
Общество ,  
0 
Продюсер «Ласкового мая» пожаловался в Следственный комитет на Шнурова

Продюсер Андрей Разин пожаловался в Следственный комитет (СК) на лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова. Об этом Разин заявил РБК.

«Данный гражданин [Сергей Шнуров] совершил уголовное деяние в виде хулиганства, оскорбления и унижения людей», — сказал Разин, пояснив, что преступление было совершено «в отношении Москвы и москвичей, огромного количества людей».

Общество
Шнуров пожаловался в СКР и прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Разин также отметил, что несколько раз «призывал правительство Москвы прореагировать, просил, звонил», однако реакции не было. Теперь Разин попросил главу СК Александра Бастрыкина взять под личный контроль его обращение.

Ранее адвокат лидера «Ленинграда» Константин Добрынин подал заявление в прокуратуру и Следственный комитет на Разина. Причиной стал призыв медиаменеджера к насилию над музыкантом, опубликованный в Instagram. Ведомства должны установить, есть ли в словах Разина признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 212 УК (призывы к насилию над гражданами).

Продюсера «Ласкового мая» возмутило выступление Шнурова в эфире канала «Z+», где он вместе с дизайнером Артемием Лебедевым обсуждали Москву и Санкт-Петербург. Музыкант говорил о столице с использованием нецензурной лексики. «Мне кажется, после тех слов, которые Сергей Шнуров сказал в отношении Москвы и москвичей, каждый порядочный москвич при первой же встрече набил бы ему рожу», — написал Разин.

Теги: «Ленинград», Сергей Шнуров, продюсер
Материалы по теме
Шнуров пожаловался в СКР и прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Общество
Шнуров назвал необходимые для главы Санкт-Петербурга качества
Общество
Мединский ответил на сообщения о призыве Шнурова разогнать Минкультуры
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter