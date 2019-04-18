Продюсер «Ласкового мая» подал иск к «Зениту» из-за слов Шнурова о Москве

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин подал в суд иск к футбольному клубу «Зенит» о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга на своем Telegram-канале.

Разин потребовал удалить с канала «Z+», принадлежащего «Зениту», запись ток-шоу с участием лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, а также удалить запись этого выпуска и его фрагментов из интернета. Кроме того, он требует от «Зенита» разместить на своем сайте официальную позицию в отношении ток-шоу и слов музыканта.

По мнению истца, заявления, которые Шнуров сделал в адрес Москвы, «являются по своей форме и содержанию дерзкими и издевательски циничными, противоречащими установленным правилам поведения в обществе». Музыкант использовал «нецензурные, грубо-жаргонные слова и выражения», что свидетельствует о «явном неуважении» к российскому обществу, государству и Конституции, считает Разин.

Продюсера «Ласкового мая» возмутило выступление лидера «Ленинграда» во время обсуждения Москвы и Санкт-Петербурга вместе с дизайнером Артемием Лебедевым обсуждали Москву и Санкт-Петербург. Музыкант в эфире канала говорил о столице с использованием нецензурной лексики. В своем Instagram Разин написал, что после слов Шнурова «каждый порядочный москвич при первой же встрече набил бы ему рожу». После этого адвокат Шнурова Константин Добрынин подал на Разина заявление в прокуратуру и Следственный комитет из-за призыва к насилию.