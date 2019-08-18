Разбившийся под Тольятти самолет выполнял фигуры высшего пилотажа

Пилот, погибший в результате крушения легкомоторного самолета под Тольятти, выполнял фигуры высшего пилотажа. Об этом сообщили в Куйбышевской транспортной прокуратуре, передает «Самара онлайн».

По данным ведомства, легкомоторный самолет Як-55 загорелся в воздухе и упал. В результате крушения погиб пилот, 49-летний Сергей Химич. По данным издания, погибший был старшим авиационным начальником аэродрома.

По информации пилота, который был знаком с погибшим, Химич — опытный спортсмен, он ранее выступал на летных соревнованиях и был чемпионом округа, передает ТАСС.

Ранее Приволжская транспортная прокуратура сообщила о жесткой посадке Як-55, которая произошла в 13:20 (12:20 мск) в 2 км от села Подстепки Ставропольского района Самарской области. Судно принадлежало погибшему пилоту, который совершил несанкционированный взлет с территории ООО «Химсервис». Других пострадавших нет. Правоохранительные органы начали проверку на предмет соблюдения законодательства о безопасности полетов.