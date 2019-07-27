СК возбудил дело по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье

По факту крушения легкомоторного самолета в Серпуховском районе Подмосковья возбуждено уголовное дело. Об этом РБК сообщили в Московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

Дело заведено по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц).

По данным следствия, легкомоторный самолет-амфибия, вылетевший с аэродрома Новинки, разбился в 12:55 после того, как задел линию электропередач.

Гидросамолет упал в карьер с водой, в результате погибли два человека. Водолазы извлекли тела двух погибших и подняли на поверхность, сообщил агентству представитель экстренных служб региона. Он добавил, что сам самолет также подняли с помощью плавучего крана.