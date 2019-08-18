При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот

При падении легкомоторного самолета под Самарой погиб пилот

В Самарской области упал легкомоторный самолет Як-55, сообщили РБК в пресс-службе Куйбышевской транспортной прокуратуры.

Авария произошла днем 18 августа в районе села Подстепки Ставропольского района. В результате погиб пилот — мужчина 1970 года рождения, он был собственником самолета.

Как сообщили в ведомстве, Як-55 несанкциониованно взлетел с территории ООО «Химсервис» в Подстепках.

Прокуратура отметила, что на земле жертв и разрушений нет. По факту произошедшего начата проверка.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщает, что перед жесткой посадкой самолет загорелся в воздухе.