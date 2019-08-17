СК опубликовал видео с места аварии с автобусом в Перми

СК опубликовал видео с места аварии с автобусом в Перми

Следственный комитет России опубликовал кадры с места аварии в Перми с участием маршрутного автобуса. По факту ДТП проводится проверка, говорится в сообщении ведомства.

Видео: Следственный комитет России

По информации правоохранительных органов, в результате аварии водитель получил тяжелые травмы, одна пассажирка скончалась на месте. 19 человек, в том числе четверо детей, получили травмы различной степени тяжести. Сейчас пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, три человека находятся в реанимации. Дети — в стабильно удовлетворительном состоянии, они получили только ушибы и ссадины, сообщает СК.

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).