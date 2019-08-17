СК опубликовал видео с места аварии с автобусом в Перми

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,52 +0,46 EUR Бирж. 73,76 +0,36 Brent 58,68 +1,00% USD Нал. 67,08 65,82 EUR Нал. 74,40 72,99 USD ЦБ 66,00 +0,11 EUR ЦБ 73,22 -0,23 EUR/USD 1,1090 -0,0017 BTC/USD Бирж. 10 190,27 -180,73 IMOEX 2 615,20 -0,40% RTSI 1 239,81 -0,83% DJIA 25 886,01 +1,20% Nasdaq 7 895,99 +1,67%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Спецпроекты
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
NVIDIA $190 (+20,64%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+23,38%) прогноз Stifel к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
En+ ₽787,22 (+65,59%) прогноз Атон к 14.08.20
NVIDIA $190 (+20,64%) прогноз RBC Capital Markets к 12.08.20
BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+23,38%) прогноз Stifel к 15.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 17 августа
USD ЦБ: 66 (+0,11) Quote, 16 авг, 13:30
Курс евро на 17 августа
EUR ЦБ: 73,22 (-0,23) Quote, 16 авг, 13:30
Офис Зеленского опроверг «сгон» бюджетников на празднование независимости Политика, 20:26 Организаторы насчитали почти полмиллиона митингующих на акции в Гонконге Общество, 20:18 Из-за тайфуна «Кроса» в Приморье размыло 17 участков дорог Общество, 20:11 Российская команда победила в «Танковом биатлоне» Общество, 19:58 Один человек погиб в ДТП с микроавтобусом в Тульской области Общество, 19:49 Кузнецова разгромила чемпионку «Ролан Гаррос» в полуфинале турнира в США Спорт, 19:47 СК опубликовал видео с места аварии с автобусом в Перми Общество, 19:44 Власти Египта сменили главу администрации Суэцкого канала Общество, 19:33 Против оскорбившего кореянок тренера российских волейболисток начали дело Спорт, 19:17 Один человек погиб в результате наводнения в Стамбуле Общество, 19:07 В Сочи после ливня вода в четырех реках поднялась до опасного уровня Общество, 19:02 Власти Перми назвали предварительные причины ДТП с маршруткой Общество, 18:59 «Краснодар» победил «Тамбов» в дважды перенесенном матче Спорт, 18:51 Трамп допустил признание «Антифа» террористической организацией Политика, 18:44
Общество ,  
0 
СК опубликовал видео с места аварии с автобусом в Перми

Следственный комитет России опубликовал кадры с места аварии в Перми с участием маршрутного автобуса. По факту ДТП проводится проверка, говорится в сообщении ведомства.

Видео: Следственный комитет России

По информации правоохранительных органов, в результате аварии водитель получил тяжелые травмы, одна пассажирка скончалась на месте. 19 человек, в том числе четверо детей, получили травмы различной степени тяжести. Сейчас пострадавшие получают необходимую медицинскую помощь, три человека находятся в реанимации. Дети — в стабильно удовлетворительном состоянии, они получили только ушибы и ссадины, сообщает СК.

Общество
Власти Перми назвали предварительные причины ДТП с маршруткой

Правоохранительные органы проводят доследственную проверку по ст. 238 УК России (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

Ранее в Орджоникидзевском районе Перми, на улице Новогайвинской, городской автобус с 59 пассажирами врезался в бетонную стену. Городская администрация сообщила РБК, что, по предварительным данным, причиной аварии стала техническая неисправность. По данным регионального минздрава, полученным РБК, в результате ДТП один человек погиб, 32 пострадавших, в том числе десять детей, были госпитализированы.

Теги: Пермь, ДТП, маршрутка, видео
Материалы по теме
Один человек погиб и десять пострадали в аварии с маршруткой в Перми
Общество
Власти Перми назвали предварительные причины ДТП с маршруткой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter