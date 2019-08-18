Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле увеличилось до 63

Число погибших при взрыве на свадьбе в Кабуле увеличилось до 63

Число погибших при взрыве на праздновании свадьбы в Кабуле увеличилось до 63 человек, еще более 180 пострадали. Об этом пишет Tolo News со ссылкой на МВД Афганистана. Ранее сообщалось о 40 погибших.

По словам пресс-секретаря ведомства Нусрата Рахими, взрыв произошел в результате подрыва смертника. Движение «Талибан» (запрещено в России) заявило о непричастности к теракту.

Взрыв на свадьбе в Кабуле произошел в субботу, 17 августа, в 22:40 по местному времени (21:10 мск). По словам очевидцев трагедии, в это время в помещении банкетного зала Shahr-e-Dubai, находились десятки человек, включая детей и женщин.

На теракт в Кабуле отреагировал в своем Twitter премьер-министр Афганистана Абдулла Абдулла. «Я решительно осуждаю теракт на свадьбе прошлой ночью. Это отвратительное нападение является преступлением против человечества», — написал он.