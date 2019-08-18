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При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек
Еще больше сотни гостей свадьбы получили различные ранения. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв
Фото: Mohammad Ismail / Reuters

В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек. Число жертв может расти с каждым часом, сообщает TOLO News со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

По его данным, еще более 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Большинство из них были госпитализированы. О числе присутствовавших на свадьбе людей власти пока не сообщают, однако телеканал отмечает, что на подобных мероприятиях могут находиться до 400 человек.

Как заявил пресс-секретарь МВД Афганистана Нусрат Рахими, взрыв произошел вечером 17 августа в банкетном зале Shahr-e-Dubai, который расположен в юго-западной части Кабула недалеко от дворца Дар-уль-Аман.

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К настоящему времени ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего. О причинах взрыва, а также о мощности взрывного устройства полицейские не сообщают.

Взрыв на праздновании свадьбы в Кабуле произошел в субботу, 17 августа, в 22:40 по местному времени (21:10 мск). Как сообщал Reuters, ссылаясь на данные властей и экстренных служб, при взрыве пострадали по меньшей мере 20 человек, которые были госпитализированы. Источники TOLO News сообщали, что несколько десятков людей могли стать жертвами взрыва.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Кабул, свадьба, взрыв
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