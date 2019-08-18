При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек

При взрыве на свадьбе в Кабуле погибли не менее 40 человек

Еще больше сотни гостей свадьбы получили различные ранения. Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв

Фото: Mohammad Ismail / Reuters

В результате взрыва на праздновании свадьбы в столице Афганистана погибли по меньшей мере 40 человек. Число жертв может расти с каждым часом, сообщает TOLO News со ссылкой на министерство внутренних дел страны.

По его данным, еще более 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Большинство из них были госпитализированы. О числе присутствовавших на свадьбе людей власти пока не сообщают, однако телеканал отмечает, что на подобных мероприятиях могут находиться до 400 человек.

Как заявил пресс-секретарь МВД Афганистана Нусрат Рахими, взрыв произошел вечером 17 августа в банкетном зале Shahr-e-Dubai, который расположен в юго-западной части Кабула недалеко от дворца Дар-уль-Аман.

К настоящему времени ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв. Правоохранительные органы начали расследование произошедшего. О причинах взрыва, а также о мощности взрывного устройства полицейские не сообщают.