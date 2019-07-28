В Кабуле при нападении пострадал кандидат в вице-президенты

В Кабуле при нападении пострадал кандидат в вице-президенты

В Кабуле произошла атака на офис политического движения Green Trend. В результате погибли двое нападавших и пострадали 25 мирных жителей, сообщает Tolo News со ссылкой на представителя МВД Афганистана Нусрата Рахими.

Он рассказал, что сначала произошел взрыв, за которым последовала стрельба. По его словам, было как минимум четверо нападавших.

Движение Green Trend возглавляет кандидат на пост вице-президента Амрулла Салех. Его эвакуировали из здания. Рахими добавил, что во время спецоперации были спасены не менее 40 человек.

Reuters со ссылкой на чиновников сообщает, что Салех получил осколочное ранение. По данным агентства, взрыв произошел возле частного университета, которое располагается рядом с офисом движения.