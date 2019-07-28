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Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
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В Кабуле при нападении пострадал кандидат в вице-президенты

В Кабуле произошла атака на офис политического движения Green Trend. В результате погибли двое нападавших и пострадали 25 мирных жителей, сообщает Tolo News со ссылкой на представителя МВД Афганистана Нусрата Рахими.

Он рассказал, что сначала произошел взрыв, за которым последовала стрельба. По его словам, было как минимум четверо нападавших.

Движение Green Trend возглавляет кандидат на пост вице-президента Амрулла Салех. Его эвакуировали из здания. Рахими добавил, что во время спецоперации были спасены не менее 40 человек.

Общество
При взрыве в столице Афганистана погибли не менее десяти человек

Reuters со ссылкой на чиновников сообщает, что Салех получил осколочное ранение. По данным агентства, взрыв произошел возле частного университета, которое располагается рядом с офисом движения.

Ранее в июле террорист-смертник подорвался в автобусе в Кабуле. В нем находились сотрудники Министерства горнодобывающей промышленности. В результате погибли пять человек и еще десять получили ранения.

Теги: Кабул, взрыв, нападение, Афганистан
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