В Кабуле в результате взрыва в офисе партии погибли 20 человек

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийPink
...
USD Бирж. 63,37 +0,13 EUR Бирж. 70,50 +0,07 Brent 63,83 +0,28% USD Нал. 63,90 61,75 EUR Нал. 71,28 69,00 USD ЦБ 63,13 -0,03 EUR ЦБ 70,31 +0,02 EUR/USD 1,1129 -0,0010 BTC/USD Бирж. 9 643,60 +124,70 IMOEX 2 715,68 +0,54% RTSI 1 348,30 +0,10% DJIA 27 192,45 +0,19% Nasdaq 8 330,21 +1,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Microsoft $153 (+8,43%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Microsoft $153 (+8,43%) прогноз BMO Capital Markets к 19.07.20
Twitter $46 (+10,71%) прогноз UBS к 23.04.20
Alphabet $1 385 (+10,09%) прогноз Barclays Capital к 26.07.20
Евро/Доллар $1,13 (+1,44%) прогноз Wells Fargo Securities к 30.09.19
3M $195 (+11,06%) прогноз CFRA к 02.05.20
Лента новостей
Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 63,13 (-0,03) Quote, 26 июл, 13:15
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 70,31 (+0,02) Quote, 26 июл, 13:15
«Росгеология» попросила дать ей 300 млрд руб. на 25 лет освоения Арктики Экономика, 07:43 В США умерла «самая умная» собака в мире Общество, 07:34 В Кабуле в результате взрыва в офисе партии погибли 20 человек Общество, 07:24 Смена повестки: что привело к новым московским протестам Мнение, 07:13 Минобороны построит в «Патриоте» центр воспитания школьников Общество, 07:00 7 самых востребованных домашних гаджетов на новый лад РБК и Philips, 07:00 Власти сообщили о трех погибших при стрельбе на фестивале в Калифорнии Общество, 06:44 В Волгограде нашли боеприпасы времен Великой Отечественной войны Общество, 06:37 Из-за паводка в Иркутской области эвакуировали более 1 тыс. человек Общество, 06:21 В Приамурье из-за паводка ввели запрет на продажу крепкого алкоголя Общество, 05:57 В России предложили создать реестр подозреваемых в отмывании денег Финансы, 05:54 В ОБСЕ раскритиковали украинский закон о государственном языке Политика, 05:36 Эксперты составили рейтинг стран Европы по доступности бензина Финансы, 05:19 Читай по ногам: как работает язык тела. Тест Партнерский материал, 05:14
Общество ,  
0 
В Кабуле в результате взрыва в офисе партии погибли 20 человек

В результате взрыва в офисе движения Green Trend кандидата на пост вице-президента Афганистана Амрулла Салеха погибли 20 человек, еще 50 получили ранения. Об этом сообщает Tolo News.

По данным издания, взрыв прогремел недалеко от частного университета Галиб на площади Шахид, затем боевики обстреляли офис Green Trend, прилегающий к зданию учебного заведения.

Сам Салех получил осколочное ранение в руку. Агентство Pajhwok Afghan News опубликовало в Twitter фотографии, на которых виден раненный политик.  

По словам официального представителя МВД страны, атака закончилась 28 июля около 23:00 по местному времени после того, как все четверо нападающих боевиков были застрелены.

Ранее, 25 июля, в Кабуле террорист-смертник подорвался в автобусе с сотрудниками Министерства горнодобывающей промышленности. В результате взрыва тогда погибли пять человек, еще десять получили ранения.  

Теги: Кабул, Афганистан, взрыв
Материалы по теме
Пять человек погибли при взрыве правительственного автобуса в Кабуле
Общество
Число жертв теракта в Кабуле превысило 30 человек
Общество
В Кабуле взорвалась прикрепленная к автобусу самодельная бомба
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter