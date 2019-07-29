В Кабуле в результате взрыва в офисе партии погибли 20 человек

В Кабуле в результате взрыва в офисе партии погибли 20 человек

В результате взрыва в офисе движения Green Trend кандидата на пост вице-президента Афганистана Амрулла Салеха погибли 20 человек, еще 50 получили ранения. Об этом сообщает Tolo News.

По данным издания, взрыв прогремел недалеко от частного университета Галиб на площади Шахид, затем боевики обстреляли офис Green Trend, прилегающий к зданию учебного заведения.

Сам Салех получил осколочное ранение в руку. Агентство Pajhwok Afghan News опубликовало в Twitter фотографии, на которых виден раненный политик.

По словам официального представителя МВД страны, атака закончилась 28 июля около 23:00 по местному времени после того, как все четверо нападающих боевиков были застрелены.

Ранее, 25 июля, в Кабуле террорист-смертник подорвался в автобусе с сотрудниками Министерства горнодобывающей промышленности. В результате взрыва тогда погибли пять человек, еще десять получили ранения.