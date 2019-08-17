Из-за тайфуна «Кроса» в Приморье размыло 17 участков дорог

В Приморье из-за вызванного тайфуном «Кроса» паводка размыло 17 участков дорог. Об этом сообщается на сайте администрации края.

В девяти районах края нет проезда к отдельным населенным пунктам. Там, где возможно, продолжает работать техника. Восстанавливать проезд по остальным размытым участкам начнут после окончательного спада воды, сообщили в администрации.

Ранее в результате тайфуна от транспортного сообщения было отрезано шесть сел в Красноармейском районе. Жители девяти населенных пунктов на Сахалине остались без света. Позже энергоснабжение полностью восстановили.

В прошедшие несколько дней в Приморье в связи с различными тайфунами несколько раз объявляли штормовое предупреждение. В Японии из-за тайфуна «Кроса» эвакуировали 570 тыс. человек, было отменено несколько сотен внутренних авиарейсов.