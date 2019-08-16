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X5 Retail ₽2 449,7 (+15,23%) прогноз Bank of America к 12.06.20
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Общество ,  
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В Приморье тайфун отрезал от внешнего мира шесть сел

В Приморье из-за тайфуна «Кроса» от транспортного сообщения оказались отрезаны шесть сел (суммарное население — 703 человека) в Красноармейском районе, сообщается на сайте краевой администрации.

Тайфун привел к паводку, который затопил подъезд к населенным пунктам. Однако глава района Наталья Гриценко заверила, что в села заранее были доставлены продукты, там нет проблем со связью и электричеством.

В сообщении также приводятся словам врио вице-губернатора Приморья Олега Мельникова, который предупредил, что пик паводков еще впереди. В частности, краевое ГУ МЧС предупредило о возможном подтоплении еще четырех сел.

В прошедшие несколько дней в Приморье уже несколько раз объявляли штормовое предупреждение в связи с различными тайфунами. О погибших в связи с ухудшением погодных условиях не сообщалось. Из-за тайфуна «Кроса» более 500 тыс. человек также были эвакуированы в Японии — стихия стала причиной отмены нескольких сотен внутренних рейсов.

Теги: Приморье, тайфун, паводок
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