В Приморье спасатели эвакуировали с пляжа отрезанных от берега туристов

Сотрудники МЧС эвакуировали 11 человек, которые 9 августа оказались отрезанными в районе устья ручья Черный (бухта Ежовая) в Приморье. Об этом говорится в сообщении ГУ МЧС по региону.

«Аэромобильная группировка МЧС России эвакуировала застрявших в районе бухты Ежовая Лазовского района туристов, в том числе двух детей. В настоящее время течение через устье ручья Черный спало», — сообщила пресс-служба МЧС. Туристов доставили в кафе в село Лазо, откуда их заберут родственники. Семь человек от эвакуации отказались.

В пятницу, 9 августа, в ГУ МЧС по Приморскому краю поступило сообщение о том, что при подъезде к пляжу через устье ручья Черный из-за подъема уровня воды затруднен проезд автомобилей. На пляже находились 18 человек, в том числе двое детей, люди не могли самостоятельно выбраться. Спасатели доставляли им бутилированную воду, свои пайки, продукты питания и предметы первой необходимости. В МЧС отметили, что о прогнозе отдыхающих предупреждали заранее и призвали прислушиваться к советам специалистов и прогнозу погоды, чтобы не подвергать свою жизнь и жизнь детей опасности.

Ранее в Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна «Франциско». В регионе 8 и 9 августа прошли обильные дожди, которые вызвали подъем уровня воды в реках и подтопления низких мест.