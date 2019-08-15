В Японии из-за тайфуна эвакуировали 570 тыс. человек

Власти Японии рекомендовали эвакуироваться около 570 тыс. жителей из-за приближающегося тайфуна «Кроса». Об этом сообщает агентство Xinhua.

Стихия угрожает затоплением и оползнями более чем 270 тыс. жилищ на островах Сикоку и Кюсю. Японское метеорологическое агентство подняло уровень угрозы до четвертого из пяти. Он означает, что жителям рекомендуется как можно быстрее покинуть свои дома и эвакуироваться в безопасные районы из-за сильного шторма.

Тайфун повлиял на транспортную систему страны: из-за стихии было отменено 673 внутренних рейса. Кроме того, компания West Japan Railway Company ограничила движение скоростных поездов «Синкансэн».

Как передает The Mainichi, пять человек в префектурах Миэ, Эхимэ, Оита и Миядзаки получили ранения. Всего эвакуация затронула 15 префектур Японии.

Газета отмечает, что это десятый по счету тайфун, который в этом году образовался в Тихом океане.