Российская команда победила в «Танковом биатлоне»

Российская команда одержала победу в финальной эстафете конкурса «Танковый биатлон» в подмосковном Алабино. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-центр Армейских международных игр (АрМИ).

Танкисты прошли трассу за 1 час 33 минуты 20 секунд и установили новый рекорд скорости — 84 км/ч. Российская команда также показала лучший результат на огневом рубеже, поразив 21 мишень из 24.

На втором месте оказалась сборная Белоруссии — ее танк преодолел трассу за 1 час 41 минуту 19 секунд. На третьем — команда из Казахстана (1 час 53 минуты 44 секунды).

Российская сборная лидировала в общем зачете до начала финального заезда, сообщили ранее в департаменте массовых коммуникаций Минобороны. 4 августа в ходе соревнований россияне побили рекорд по прохождению трассы, установленный в 2017 году.