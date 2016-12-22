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Российская команда в шестой раз подряд победила в «Танковом биатлоне»
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Российская команда в шестой раз подряд победила в «Танковом биатлоне»
Политика, 22:10
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Российская команда в шестой раз подряд победила в «Танковом биатлоне»

Российские танкисты заняли в шестой раз подряд первое место в конкурсе «Танковый биатлон». Об этом говорится в сообщении пресс-центра «Армейских международных игр-2018», поступившем в распоряжении РБК.

Как отмечается в сообщении, российские танкисты показали время в финальной гонке один час 29 мин и 55 сек. Победу российской команде принес экипаж, которым командовал старший лейтенант Дмитрий Черноштан. Второй результат показала сборная Китая, которая финишировала за один час 43 мин 42 сек. На третьем месте — белорусские танкисты, которые прошли дистанцию за один час 45 мин 19 сек.

Кубок за победу в «Танковом биатлоне» российской команде вручил начальник Генерального штаба вооруженных сил генерал армии Валерий Герасимов. Кроме того, дипломы и медали были вручены команде Китая и белорусским танкистам. Их награждал начальник генштаба и главком Сухопутных войск генерал-полковник Олег Салюков. Когда церемония была завершена, прозвучал гимн Российской Федерации.

Соревнования по «Танковому биатлону» прошли в рамках международных армейских игры с 28 июля по 11 августа. Как сообщается на сайте парк «Патриот», где проходил «Танковый биатлон», в соревновании принимали участие 23 команды, в том числе из Вьетнама, Сирии, ЮАР, Армении, Белоруссии, Сербии и Уганды.

Теги: танковый биатлон , танки , военные
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