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Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
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Сборная России побила рекорд по прохождению трассы «Танкового биатлона»

Российская сборная в ходе международного конкурса «Танковый биатлон» побила рекорд 2017 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Главного управления боевой подготовки Вооруженных сил генерал-полковника Ивана Бувальцева.

Уточняется, что сборная выполнила задачу за 18 минут 55 секунд. Рекордное достижение, установленное в 2017 году, составляло 19 минут 10 секунд. «Соревнования продолжаются — нам в спину дышит команда Армении, все самое интересное впереди», — уточнил Бувальцев.

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Конкурс «Танковый биатлон» проходит в рамках Армейских международных игр с 3 по 17 августа на военном полигоне Алабино в Московской области. В конкурсе принимают участие команды из 25 стран. В первом заезде российская команда соревновалась со сборными Армении, Киргизии и Ирана.

Теги: ВВС России, Танк
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