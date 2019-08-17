В Совфеде ответили на слова главы МИД Польши о сдерживании России

Россия не считает Польшу врагом, сообщил РБК заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так он прокомментировал заявление главы польского МИДа о том, что размещение в этой стране американских войск поможет военному сдерживанию России.

«Никто не собирается нападать на Польшу, никто не собирается какие-то угрозы в отношении нее применять. Мы сторонники мира в Европе и хороших отношений с Польшей. Я не знаю, почему поляки пытаются сделать из России врага», — заявил сенатор.

Джабаров напомнил, что во времена СССР на территории Польши были размещены войска стран Варшавского договора.«Они прекрасно жили, тогда они были мишенью для американцев, для НАТО. Ушли мы оттуда. Польша получила полную независимость», — заявил парламентарий.

Теперь, по его словам, Польша «затаскивает своими руками воска американцев, стран НАТО» и оказывается мишенью для России в случае ответного удара.