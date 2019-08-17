Глава МИД Польши назвал способ военного сдерживания России

Размещение войск США в Польше окажет важнейшую роль в военном сдерживании России. Об этом заявил глава МИД страны Яцек Чапутович, пишет Polsat.

По его словам, Варшава должна быть готова к ситуациям, в которых Россия «все еще захочет нарушить международное право или проводить агрессивную политику». «Россия дважды подумает об использовании военных средств, если увидит присутствие международных войск в Польше, особенно американских», — добавил Чапутович.

Министр также выразил надежду, что во время визита президента США Дональда Трампа в Польшу планы по переброске американских солдат с запада на восток Европы будут конкретизированы.

Сейчас в Германии находятся 35 тыс. американских солдат и 17 тыс. гражданских лиц, работающих в армии. По словам Чапутовича, американцы раздражены тем, что немцы не чувствуют себя достаточно ответственными за обеспечение своей безопасности, а США должны платить за размещение своих войск в Германии. «Согласно результатам общественного мнения, в США приверженность безопасности Германии недостаточно обоснована», — уточнил он.