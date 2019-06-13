МИД назвал увеличение сил США в Польше подрывом безопасности в Европе

Россия видит в решении США об увеличении военного присутствия в Польше признак подготовки для последующих широкомасштабных развертываний сил. Москва будет учитывать это в оборонном планировании, сообщается на сайте МИД России.

«Заверения о том, что это усиление является якобы незначительным, не должны вводить в заблуждение. Штабные структуры, которые создаются в Польше под нынешнее усиление, обладают гораздо большим потенциалом», — говорится в комментарии.

Власти США и Польши договорились о размещении в стране американской эскадрильи разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. Кроме того, Вашингтон планирует увеличить свой текущий военный контингент в Польше на 1 тыс. военнослужащих. Сейчас он насчитывает примерно 4,5 тыс. человек. Об этой мере Вашингтон и Варшава договорились в целях предоставления «дополнительных возможностей для защиты и потенциала сдерживания» в Польше.

США также намерены создать на территории Польши пункт высадки с воздуха для обеспечения переброски сил как во время учений, так и в случае чрезвычайных ситуаций.