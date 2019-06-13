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Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,32%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+30,83%) прогноз Jefferies к 23.04.20 Купить
Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
BRENT $75 (+24,07%) прогноз Societe Generale к 31.12.19
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Политика ,  
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МИД назвал увеличение сил США в Польше подрывом безопасности в Европе

Россия видит в решении США об увеличении военного присутствия в Польше признак подготовки для последующих широкомасштабных развертываний сил. Москва будет учитывать это в оборонном планировании, сообщается на сайте МИД России.

«Заверения о том, что это усиление является якобы незначительным, не должны вводить в заблуждение. Штабные структуры, которые создаются в Польше под нынешнее усиление, обладают гораздо большим потенциалом», — говорится в комментарии.

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В Госдуме заявили об ответных мерах на американские беспилотники в Польше

Власти США и Польши договорились о размещении в стране американской эскадрильи разведывательно-ударных беспилотников MQ-9. Кроме того, Вашингтон планирует увеличить свой текущий военный контингент в Польше на 1 тыс. военнослужащих. Сейчас он насчитывает примерно 4,5 тыс. человек. Об этой мере Вашингтон и Варшава договорились в целях предоставления «дополнительных возможностей для защиты и потенциала сдерживания» в Польше.

США также намерены создать на территории Польши пункт высадки с воздуха для обеспечения переброски сил как во время учений, так и в случае чрезвычайных ситуаций.

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Трамп допустил увеличение контингента США в Польше в полтора раза

В апреле министр обороны Польши Мариуш Блащак сообщил, что правительство договорилось об увеличении численности американского контингента на территории страны. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, данные планы Варшавы подрывают Основополагающий акт Россия — НАТО. 

Теги: Минобороны Польши, Вооруженные силы США, МИД России, военное присутствие
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