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BRENT $60 (+2,25%) прогноз Barclays Capital к 31.03.20
Applied Materials $57 (+23,38%) прогноз Stifel к 15.05.20
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Выборы в Мосгордуму ,  
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МВД и волонтеры назвали численность акции КПРФ на проспекте Сахарова

В Москве в согласованной акции за честные выборы, которую организовала КПРФ, участвуют около 4 тыс. человек. Об этом сообщается на сайте столичного ГУ МВД.

Аналогичные цифры дает волонтерская организация «Белый счетчик». По ее данным на 12:45, в митинге участвуют 3,9 тыс. человек.

Политика
Оппозиции снова не согласовали акцию 17 августа

17 августа провести акцию против отказа в регистрации независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму также хотели оппозиционеры — заявку в мэрию города подавал муниципальный депутат Андрей Морев. Он предлагал провести массовый пикет на Сретенском бульваре, у памятника Владимиру Шухову. Однако власти города отказали в проведении мероприятия, сославшись на «помехи движению пешеходов». Морев и еще один муниципальный депутат Илья Азар также подавали заявку на митинг в форме шествия по бульварам, но и она не была согласована.

Массовые мероприятия в поддержку независимых кандидатов на выборах в Мосгордуму, которым отказали в регистрации, проходят с середины июля. После несогласованных акций 27 июля и 3 августа были задержаны в обшей сложности более 2 тыс. человек. СКР возбудил несколько уголовных дел, в том числе по факту массовых беспорядков, в рамках которых арестованы 13 человек.

Теги: Полиция, митинг, участники
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