Оппозиции снова не согласовали акцию 17 августа

Мэрия не согласовала оппозиции массовый пикет на Сретенском бульваре в эту субботу. Отказ объяснили тем, что акция может создать «помехи движению пешеходов»

Фото: Андрей Любимов / РБК

Московские власти отказали в проведении массового — до 50 человек — пикета против нерегистрации оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Ответ мэрии есть в распоряжении РБК.

В документе говорится, что пикет «создаст помехи движению пешеходов» и «нарушит права и интересы граждан, не принимающих в нем участие». Заявку на мероприятие в мэрию подавал муниципальный депутат Андрей Морев. Он предлагал провести пикет на Сретенском бульваре, у памятника Владимиру Шухову.

Ранее мэрия также отказала Мореву и мундепам Илье Азару и Елене Филиной в проведении еще одной акции в поддержку кандидатов в Мосгодуму в формате шествия по бульварам. Заявку на акцию в таком формате была также подана на 17 августа. Свой отказ мэрия объяснила тем, что организаторы слишком поздно уведомили московскую власть о планах провести массовое мероприятие. В субботу, 17 августа, на проспекте Сахарова состоится согласованный митинг за честные выборы, заявленный КПРФ.

Еще один митинг на проспекте Сахарова согласован на 25 августа. Заявку на него подавали представители Либертарианской партии России. Однако председатель партии Сергей Бойко рассказал РБК, что намерен оспорить маршрут митинга, потому что организаторы планировали пройти шествием по бульварам до проспекта, а уже затем митинговать там. Еще две заявки на массовые акции — от главы штаба Геннадия Гудкова Эльвиры Вихаревой, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева и координатора московского отделения «Открытой России» Татьяна Усмановой — поданы на 24 августа.