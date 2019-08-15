Оппозиции снова не согласовали акцию 17 августа

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 66,03 +0,02 EUR Бирж. 73,27 -0,29 Brent 58,49 -0,39% USD Нал. 66,50 65,64 EUR Нал. 73,98 73,10 USD ЦБ 65,89 +0,69 EUR ЦБ 73,46 +0,55 EUR/USD 1,1096 -0,0038 BTC/USD Бирж. 10 036,00 -15,00 IMOEX 2 628,45 -0,33% RTSI 1 253,91 -0,46% DJIA 25 548,79 +0,27% Nasdaq 7 782,43 +0,11%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
X5 Retail ₽2 449,7 (+13,99%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Macy's $28 (+75,55%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
ВСМПО-АВИСМА ₽18 600 (+12,86%) прогноз БКС к 14.08.20
BRENT $64 (+8,99%) прогноз Bank of America к 30.09.19
X5 Retail ₽2 449,7 (+13,99%) прогноз Bank of America к 12.06.20
Macy's $28 (+75,55%) прогноз Deutsche Bank к 17.05.20
Доллар/Рубль ₽69 (+4,52%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
ВСМПО-АВИСМА ₽18 600 (+12,86%) прогноз БКС к 14.08.20
BRENT $64 (+8,99%) прогноз Bank of America к 30.09.19
Лента новостей
Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 65,89 (+0,69) Quote, 12:35
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 73,46 (+0,55) Quote, 12:35
Пассажирам аварийно севшего в Подмосковье А321 выплатят по 100 тыс руб. Общество, 17:19 В МЧС сообщили о 74 пострадавших после жесткой посадки A321 в Подмосковье Общество, 17:18 Росгвардия заявила об угрозах сотрудникам после акций протеста в Москве Общество, 17:17 «Порту» решил подать в суд на «Матч ТВ» за незаконную трансляцию Спорт, 17:16 Скотленд-Ярд сообщил о еще одном пострадавшем от «Новичка» полицейском Общество, 17:13 В Подмосковье мужчина забаррикадировался в парикмахерской после стрельбы Общество, 17:03 «Аэрофлот» вступил в ассоциацию «Цифровой транспорт и логистика» Пресс-релиз, 17:02 Подозреваемого в госизмене россиянина отправили в СИЗО Общество, 17:02 МВД допустило упрощенную выдачу российских паспортов 3 млн украинцев Политика, 16:56 Синоптики пообещали жителям Москвы июльское тепло Общество, 16:47 Мосгорсуд оставил основателя Baring Vostok Калви под домашним арестом Общество, 16:47 УЕФА назвал претендентов на приз лучшему футболисту сезона Спорт, 16:42 Глава Минтруда утвердил новый перечень запрещенных для женщин профессий Общество, 16:42 Медики выписали двоих пострадавших при взрывах под Ачинском Общество, 16:35
Выборы в Мосгордуму ,  
0 
Оппозиции снова не согласовали акцию 17 августа
Мэрия не согласовала оппозиции массовый пикет на Сретенском бульваре в эту субботу. Отказ объяснили тем, что акция может создать «помехи движению пешеходов»
Фото: Андрей Любимов / РБК

Московские власти отказали в проведении массового — до 50 человек — пикета против нерегистрации оппозиционных кандидатов на выборах в Мосгордуму. Ответ мэрии есть в распоряжении РБК.

В документе говорится, что пикет «создаст помехи движению пешеходов» и «нарушит права и интересы граждан, не принимающих в нем участие». Заявку на мероприятие в мэрию подавал муниципальный депутат Андрей Морев. Он предлагал провести пикет на Сретенском бульваре, у памятника Владимиру Шухову.

Ранее мэрия также отказала Мореву и мундепам Илье Азару и Елене Филиной в проведении еще одной акции в поддержку кандидатов в Мосгодуму в формате шествия по бульварам. Заявку на акцию в таком формате была также подана на 17 августа. Свой отказ мэрия объяснила тем, что организаторы слишком поздно уведомили московскую власть о планах провести массовое мероприятие. В субботу, 17 августа, на проспекте Сахарова состоится согласованный митинг за честные выборы, заявленный КПРФ.

Фотогалерея 
Акция за допуск кандидатов на выборы в Мосгордуму. Фоторепортаж

Еще один митинг на проспекте Сахарова согласован на 25 августа. Заявку на него подавали представители Либертарианской партии России. Однако председатель партии Сергей Бойко рассказал РБК, что намерен оспорить маршрут митинга, потому что организаторы планировали пройти шествием по бульварам до проспекта, а уже затем митинговать там. Еще две заявки на массовые акции — от главы штаба Геннадия Гудкова Эльвиры Вихаревой, незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Александра Соловьева и координатора московского отделения «Открытой России» Татьяна Усмановой — поданы на 24 августа.

В Москве с середины июля проходят акции в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в столичный парламент После несогласованных акций 27 июля и 3 августа были задержаны свыше 2 тыс. человек. Следственный комитет возбудил несколько уголовных дел, в том числе по факту массовых беспорядков, в рамках которого арестованы 13 человек.

Авторы: Владимир Дергачев, Евгения Кузнецова
Материалы по теме
Власти Москвы согласовали митинг на проспекте Сахарова 25 августа
Общество
Организаторы шествия 17 августа сообщили об отказе мэрии его согласовать
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter