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Политика ,  
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Организаторы шествия 17 августа сообщили об отказе мэрии его согласовать
Заявители шествия должны были по закону подать уведомление не менее чем за 10 дней до его проведения, сообщили чиновники. Организаторы акции посчитали действия властей незаконными
Фото: Андрей Любимов / РБК

Глава совета депутатов столичного муниципального округа «Якиманка» Андрей Морев сообщил, что московская мэрия отказала в разрешении на шествие 17 августа 2019 года от Страстного бульвара до проспекта Сахарова. Морев, будучи заявителем акции, рассказал в своем Facebook, что власти объяснили это нарушением сроки подачи.

В письме Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, на которое ссылается Морев, указывается, что заявители шествия должны были по закону подать уведомление о проведении публичного мероприятия не менее чем за 10 дней до его проведения. В мэрии утверждают, что заявка была направлена только 9 августа.

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Морев утверждает, что позиция столичных властей противоречит положению Федерального закона №54, в соответствии с которым депутаты представительных органов власти имеют право подавать заявки за пять дней до мероприятия. В качестве примера он приводит согласие мэрии на митинг 17 июля, уведомление о котором было направлено властям 11 июля.

Помимо Морева заявителями шествия 17 августа являлись член Совета депутатов района «Хамовники» Илья Азар, а также член Совета депутатов района «Проспект Вернадского» Елена Филина.

Политика
МВД и волонтеры назвали число митингующих на проспекте Сахарова в Москве

РБК обратился за комментарием к первому заместителю руководителя департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Василию Олейнику.

Московские избиркомы отказались регистрировать группу независимых кандидатов для участия в выборах в Московскую городскую думу из-за нарушений при сборе подписей. После этого в столице прошел ряд акций оппозиции, из которых санкционированы были лишь митинги 20 июля и 10 августа на проспекте Сахарова. Несогласованные акции, прошедшие 27 июля и 3 августа, завершились массовыми задержаниями.

Автор: Артем Филипенок
Теги: митинг
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