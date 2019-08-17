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На Сахалине из-за тайфуна без света остались девять населенных пунктов

Тайфун «Кроса» на Сахалине обесточил девять населенных пунктов, где проживают более 7 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

На западном побережье острова порывы ветра достигали более 30 м/с. Частично без света остались жители сел Чехов и Пионеры (Холмский район), Урожайное, Новоселово (Томаринский район). Электричества нет в том числе на окраине Южно-Сахалинска.

Как заявили «РИА Новости» в «Сахалинэнерго», по данным на 11:00 по местному времени (03.00 мск) электроснабжение обесточенных населенных пунктов на Сахалине было полностью восстановлено. В работах участвовали десять бригад компании.   

Последние ремонтные работы завершились на линии электропередачи напряжением 35 кВ, снабжающей электроэнергией сел Арги-Паги, Воскресеновка, Молодежное, Адо-Тымово Тымовского района, пишет ASTV.ru. 

По данным управления МЧС по области, 17 августа в Курильском и Южно-Курильском районах пройдут сильные дожди с усилением порывов ветра: за 12 часов на территории региона выпадет более 50 мм осадков. 

В пятницу, 16 августа, в Красноармейском районе Приморья из-за тайфуна «Кроса» от транспортного сообщения оказались отрезаны шесть сел (703 человека). 17 августа власти ввели режим ЧС в двух районах края в связи с подтоплениями, вызванными обильными осадками.   

Теги: Сахалинская область, электроснабжение
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