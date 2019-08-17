В двух районах Приморья ввели режим ЧС из-за угрозы подтоплений

Лесозаводский городской округ и Октябрьский район ввели режим ЧС муниципального уровня в связи с подтоплениями, вызванными прошедшими ливнями. Об этом сообщается на сайте администрации Приморского края.

В Лесозаводске в зону подтопления попали более 80 домов. В целом по краю подтоплено на сегодняшний день около 130 домов и больше 460 подворий. Режим ЧС действует также в Лазовском, Дальнереченском, Пожарском, Пограничном районах и Уссурийском городском округе.

В настоящее время в зоне подтопления в Уссурийске находятся более 2,7 тыс. человек, сообщает пресс-служба мэрии города. Частично под водой находятся 16 домов, 169 придомовых участков, а также 456 га сельхозугодий. Так, за сутки в городе выпало 38 мм осадков, что привело к подъему уровня воды в реках.

По словам представителя Примгидромета, в течение ближайших трех дней на территории края прогнозируется неустойчивая погода с ливнями, но в пределах умеренных, местами сильных.